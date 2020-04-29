Биолог Павел Глазков рассказал об интересных фактах из жизни бакланов

Автор и ведущий канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков снял сюжет о бакланах. В видеорепортаже он поделился интересными фактами из жизни морских птиц.
Бакланы — ближние мигранты. 30 лет назад они начали гнездиться в Ленобласти. На островах Финского залива продолжают свой род более 10 тысяч пар. К концу лета в регионе за счет молодых птиц их численность увеличивается до 50 тысяч особей. Из Ленобласти они улетают на зиму в Западную Европу.
Биолог отмечает, что глаза у бакланов – удивительного, изумрудного цвета, напоминают космического пришельца. Короткие перепончатые лапы отнесены далеко назад, поэтому ходят они неуклюже, как пингвины. Зато хорошо плавают и ныряют — на глубину до 10 метров за рыбой.
В отличие от большинства водоплавающих птиц, у баклана не развита копчиковая железа, поэтому оперение не защищено от воды и быстро намокает. А все потому что птица эта — древнейшая, почти не изменилась за 40 миллионов лет. После ныряния ему приходится тщательно просушить свои перья, иначе он не сможет взлететь. Чтобы быстрее высушить крылья, баклан широко разводит их в стороны.
Бакланы гнездятся большими колониями. Интересно, что гнезда они строят как на земле, так и на деревьях, и используют их по многу лет. Ежегодно гнезда надстраивают и, порой они превращаются в башенки, высотой до метра.
Бакланы мирные птицы. Нередко их гнезда находятся на расстоянии всего лишь полуметра друг от друга.