Внучка отобрала у своей бабушки 1,2 млн рублей в Рощино

4 мая в полицию Выборгского района обратилась 76-летняя жительница Рощино. У пожилой женщины отобрала сбережения собственная внучка.
По словам пенсионерки, днем 28-летняя внучка отобрала у нее все сбережения – около 1,2 млн рублей. Девушку оперативно задержали. При ней действительно находились деньги, которые были изъяты.
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05.05.2020 89