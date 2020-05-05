В музее обороны и блокады Ленинграда открылась онлайн-выставка, посвященная военным картографам

2 мая, в день 75-й годовщины взятия Берлина, в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда открылась онлайн-выставка «Такой у войны масштаб: военные топографы в обороне Ленинграда».

Выставка посвящена 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В экспозициях представлены карты, среди которых и «Карта Победы», а также документы и фотографии, рассказывающие о роли и задачах военных топографов при подготовке боевых действий Ленинградского, Западного и Карельских фронтов.

«Карта Победы» – это план города Берлина в масштабе 1:5000, который создан еще в 1943 году в блокадном Ленинграде. На карте нанесено более 6 000 улиц, площадей, зданий, мостов и городских объектов, среди которых Министерство авиации, Гестапо, Рейхсканцелярия, ставка Гитлера, Рейхстаг.

Выставка будет работать до 30 июня 2020 года.