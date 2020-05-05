В Финляндии памятник Ленину изрисовали «Звездой Давида» и провокационной надписью    

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает издание ТundraTabloids, 1 мая в финском городе Котка неизвестные вандалы нарисовали на памятнике Владимиру Ленину «Звезду Давида».

Постамент стоит в городе Котка уже около 40 лет. Кроме «Звезды Давида» на лбу, на основании постамента вандалы написали на финском языке «Еврейский массовый убийца». Несмотря на то, что полиция в курсе происшествия, расследование акта вандализма еще не было начато.

Фото: tundratabloids.com
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