В Финляндии памятник Ленину изрисовали «Звездой Давида» и провокационной надписью    

Как сообщает издание ТundraTabloids, 1 мая в финском городе Котка неизвестные вандалы нарисовали на памятнике Владимиру Ленину «Звезду Давида».

Постамент стоит в городе Котка уже около 40 лет. Кроме «Звезды Давида» на лбу, на основании постамента вандалы написали на финском языке «Еврейский массовый убийца». Несмотря на то, что полиция в курсе происшествия, расследование акта вандализма еще не было начато.