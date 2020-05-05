Уверенный грабитель демонстративно украл бутылки водки из «Магнита» в Сланцах

4 мая в полицию Сланцевского района обратился сотрудник магазина «Магнит», расположенного на улице Чкалова в Сланцах.

Ранее в торговый павильон вошел невысокий мужчина в кожаной куртке, кепке, медицинской маске и с забинтованной рукой. Он взял четыре бутылки водки и направился к выходу. Ему попыталась помешать сотрудница магазина, но вор толкнул ее в грудь и скрылся.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.