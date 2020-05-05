В Ленобласти стартует прием заявок по программе «Ленинградский гектар»

С 15 мая начинается прием заявок на получение земельного участка и гранта для ведения фермерского хозяйства в рамках программы «Ленинградский гектар».

Это второе по счету в 2020 году распределение земельных участков и грантов.

«Мы предоставляем на льготных условиях землю в удаленных районах с чистой экологией. Одновременно выделяем грант в три миллиона рублей», – сообщает председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко

Участки выделены в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах. Претенденты на грант должны до 11 июня включительно предоставить пакет документов и бизнес-план в комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. После этого соответствующих требованиям кандидатов пригласят на защиту проектов.

Выделенный грант в размере трех миллионов рублей можно потратить на закупку техники, оборудования, сельскохозяйственных животных и обустройство участка. Всего выделено 87 участков земли и 24 млн рублей.