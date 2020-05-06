Бродячих животных отловят в течение мая в Волховском районе

Отлов безнадзорных животных с целью медицинских процедур в Волховском районе Ленобласти будет проведен в течение четырех дней мая.

Отлов будет производиться 8, 12, 27 и 28 мая. Бродячих животных подвергнут чипированию, вакцинации, стерилизации или кастрации. После этого их выпустят в естественную среду обитания.