В России изменился порядок признания жилых домов аварийными

Российское правительство изменило порядок признания жилых помещений непригодными для проживания или аварийными. Соответствующее постановление вступило в силу с 6 мая.

Согласно документу, если межведомственной комиссией проводится оценка жилых помещений, которые находятся в федеральной собственности, то решение о признании их пригодными или непригодными для проживания принимает федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет полномочия собственника этого жилья.

Если же имущество принадлежит органу исполнительной власти или его подведомственному предприятию, то соответствующее решение принимается собственником недвижимости.

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Добавляется, что, согласно нацпроекту “Жилье и городская среда”, все дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, должны быть расселены до конца 2024 года.