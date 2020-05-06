В Боткинской больнице 190 медиков лечатся от коронавируса

По словам председателя комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрия Лисовца, в Боткинской больнице сегодня, 6 мая, лечатся от коронавируса 190 медиков.

«Восемь из них — в тяжелом состоянии. Четверо находятся на искусственной вентиляции легких», — рассказал он в эфире канала «Санкт-Петербург».

Он также добавил, что уже с больничных выходят те медработники, которые заболели в марте и апреле. Их очень ждут в медучреждениях.

Ранее ivbg.ru писал, что четверо сотрудников Водоканала в Петербурге заразились коронавирусом. Принято решение отправить по домам 57 работников ремонтной зоны, им предстоит провести на самоизоляции 14 дней.