В Тосненском районе монаха доставили к медикам на вездеходе

В Тосненском районе 49-летнему мужчине, проживавшему в Макарьевской пустыне, стало плохо. На вызов приехала скорая помощь, однако добраться до отдаленного монастыря не смогла.

Пустынь известна своей отшельнической обителью и труднодоступностью. В связи с этим было принято решение задействовать вездеход, сообщает «Тосненский вестник«.

На место были вызваны тосненские спасатели со снегоболотоходом. Они заезжали со стороны деревни Васькины Нивы и добирались до мужчины около часа — за это время они преодолели 8-9 километров, вспоминает один из спасателей.

Врач осмотрел пациента, оказал первую помощь и принял решение о госпитализации – подозрение на инсульт. Спасатели благополучно доставили мужчину до машины скорой помощи.