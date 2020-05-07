Полиция разыскивает женщину, затушившую Вечный огонь в Санкт-Петербурге

Полиция приняла меры по установлению личности и розыску женщины, которая затушила Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным пресс-службы компании «ПетербургГаз», 6 мая около 4 часов утра Вечный огонь на Марсовом поле залили газировкой и забросали бутылками. Горение было оперативно восстановлено.

«В ходе полицейской проверки были изучены записи камер видеонаблюдения. Установлено, что в ночь на 6 мая неизвестная женщина с внешними признаками сильного алкогольного опьянения своими действиями привела к угасанию огня на мемориале. В настоящее время полицией приняты меры к установлению личности и розыску женщины», — сказано в сообщении.

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Вечный огонь на Марсовом поле, зажжённый в центре памятника «Борцам революции» в 1957 году, стал первым в стране. Огонь для него взяли из печи Кировского завода, а потом от него зажгли вечный огонь на могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в Москве.