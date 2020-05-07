Число выявленных случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге превысило 6 тысяч

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге превысило 6 тысяч, выздоровели 1552 человек, сообщает городской оперативный штаб.

За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 306 новых случаев COVID-19, умерли двое.

«Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 6190 случаев заражения COVID-19. Умерло 44 человека. Выздоровело 1552 человека», — говорится в сообщении.

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В Санкт-Петербурге за сутки обследованы на коронавирус 7241 человек. На карантине находится 3686 человек, из них 158 — в обсерваторе, 795 — на самоизоляции, 2733 – контактные.