Музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировске празднует юбилей

Впервые музей был открыт для посетителей в год 40-летия Великой Победы, 7 мая 1985 г. И сегодня музей празднует 35-летие.

Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда». — это историко-культурная территория площадью 200 га, связанная с блокадой Ленинграда и освобождением его от немецких захватчиков. Музей работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00. Понедельник — выходной. Стоимость взрослого билета составляет 200 рублей, а детский (с 16 до 18 лет) и для пенсионеров по 150 рублей.

Музей интересен не только российским и зарубежным туристам, но и учащимся школ и вузов, а также воспитанникам социальных учреждений. В стенах заведения проводятся «Живые уроки», посвященные прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 года.

В 2018 году рядом с диорамой был открыт музей-панорама «Прорыв», строительство которого велось три года. В день открытия музея его посетил президент России Владимир Путин, оценивший современное оснащение и историческую точность экспозиции.

Уникальный музей был создан ленинградской молодежью, волонтерами, поисковиками во главе с Дмитрием Поштаренко. Строительство павильона для нового музея началось в сентябре 2015 года возле здания диорамы «Прорыв блокады Ленинграда». Все работы проводились за счет средств областного бюджета.