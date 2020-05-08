Фото: 82-летний ветеран поучаствовал в парадном пролете авиации ЗВО над Петербургом

В репетиции пролета авиации ЗВО ко Дню Победы принял участие житель блокадного Ленинграда, 82-летний ветеран Вооруженных сил СССР, полковник в отставке Владимир Пимбурский.

Ветеран по приглашению военных летчиков совершил полет над Петербургом на борту транспортного самолета Ту-134 в составе парадного строя авиации. Всего же в репетиции приняли участие 30 экипажей самолетов Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31БМ, Ан-26, Ан-12 и Ту-134, а также вертолетов Ми-26, Ми-8, Ми-24 и Ка-52.