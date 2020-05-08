С платной стоянки в «Павловской усадьбе» угнали погрузчик за 2,5 млн рублей

7 мая в полицию Кировского района обратился 49-летний учредитель коммерческой фирмы из Петербурга, у которого угнали желтый экскаватор-погрузчик JCB.

Машина стояла на платной стоянке на улице Цветочной в коттеджном поселке «Павловская усадьба». По словам охранников, экскаватор-погрузчик забрал мужчина, представившийся сотрудником компании. Ущерб предприятия составил 2,5 миллиона рублей.