С платной стоянки в «Павловской усадьбе» угнали погрузчик за 2,5 млн рублей

Автор: Сергей Агутин
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7 мая в полицию Кировского района обратился 49-летний учредитель коммерческой фирмы из Петербурга, у которого угнали желтый экскаватор-погрузчик JCB.

Машина стояла на платной стоянке на улице Цветочной в коттеджном поселке «Павловская усадьба». По словам охранников, экскаватор-погрузчик забрал мужчина, представившийся сотрудником компании. Ущерб предприятия составил 2,5 миллиона рублей.

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08.05.2020 201