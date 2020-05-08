Россияне считают, что общественные места пока не стоит открывать для посещения

Большинство россиян считают, что не стоит торопиться с открытием общественных мест.

Согласно данным опроса «Новости. Mail.ru», каждый четвертый опрошенный — 25% — считает, что лучше дождаться, когда эпидемия пойдет на спад и не будет новых случаев заражения. При этом 36% предлагают открыть общественные места в середине или конце июля, а 27% — в середине или конце мая

Вам будет интересно “Без маски – не пустим”: магазины Ленобласти готовы возобновить работу с соблюдением всех необходимых мер В Ленобласти пока закрыты все магазины одежды, но предприниматели и сотрудники не отчаиваются и очень ждут, когда же будет разрешено... 07.05.2020 105

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти после майских праздников начнется поэтапное снятие ограничений по COVID-19. Соответствующий план уже подготовлен.