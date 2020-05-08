Ленинградскаяпамять: жители Ленобласти делятся воспоминаниями о подвигах своих родных и близких

Ежедневно в рамках проекта #Ленинградскаяпамять в соцсетях появляются новые истории об участниках Великой Отечественной войны.

Среди героев на архивных снимках — 17-летний молодой связист, который уже служит на границе с Финляндией в отряде пограничного контроля Ленинградского фронта. И летчик-истребитель, и танкист, и сапер-подрывник, и даже женщины, которые возили снаряды на фронт, а оттуда забирали раненых.

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Проект продлится до 9 мая. Для участия следует разместить видео с рассказом о родственниках-ветеранах в годы войны. Видео не должно длиться дольше минуты. Кроме видео можно опубликовать фотографии с соответствующим описанием. Пост должен быть опубликован в Сети под хэштегом #ленинградскаяпамять.