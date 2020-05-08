Больницы Ленобласти получили портативные рентгены

В больницы Ленобласти, перепрофилированные для приема пациентов с COVID-19, поступили первые пять из дополнительно закупленных портативных палатных рентген-аппаратов.

Новое оборудование получили медучреждения во Всеволожске, Тихвине, Тосно, Бокситогорске и Киришах. Рентгеновские аппараты используются для диагностики в тех случаях, когда пациент не может транспортироваться.

До конца мая в больницы доставят 29 рентгеновских аппаратов. На их закупку из федерального и регионального бюджетов выделено 261 млн рублей.

Вам будет интересно ЛАЭС подарила медсанчасти Соснового Бора три аппарата ИВЛ Ленинградская АЭС также выделила 20 миллионов рублей на приобретение служебного жилья медикам Соснового Бора. В центральную медико-санитарную часть №38 в городе... 29.04.2020 274

Ранее мы сообщали, что во Всеволожскую, Тосненскую и Тихвинскую больницы поступили 10 аппаратов ИВЛ. До конца мая ожидается поставка еще 123-х.