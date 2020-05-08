Больницы Ленобласти получили портативные рентгены

В больницы Ленобласти, перепрофилированные для приема пациентов с COVID-19, поступили первые пять из дополнительно закупленных портативных палатных рентген-аппаратов.
Новое оборудование получили медучреждения во Всеволожске, Тихвине, Тосно, Бокситогорске и Киришах. Рентгеновские аппараты используются для диагностики в тех случаях, когда пациент не может транспортироваться.
До конца мая в больницы доставят 29 рентгеновских аппаратов. На их закупку из федерального и регионального бюджетов выделено 261 млн рублей.
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29.04.2020 274
Ранее мы сообщали, что во Всеволожскую, Тосненскую и Тихвинскую больницы поступили 10 аппаратов ИВЛ. До конца мая ожидается поставка еще 123-х.