Легковушка насмерть сбила мужчину в Кингисеппском районе

Дорожное происшествие случилось вечером 8 мая на 145 километре трассы «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти.

По информации дорожной полиции, водитель автомобиля Honda сбил мужчину на трассе вне зоны действия пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм.

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.