Воздушный парад прошел над Санкт-Петербургом в честь 75-летия Победы — видео

Воздушный парад прошёл утром в субботу над Санкт-Петербургом в честь 75-летия Победы.

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Истребители Су-35С, Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолёты Ан-12 и Ан-26 и вертолёты пролетели над Пискаревским кладбищем, над Дворцовой площадью и над Невой.

С утра 9 мая на Ростральных колоннах на Васильевском острове зажглись праздничные огни. В акваторию Невы вошли базовый тральщик «Павел Хенов», учебный корабль «Перекоп», малый противолодочный корабль «Казанец» и противодиверсионный катер «Нахимовец». Звуковещательные установки кораблей транслируют песни времён Великой Отечественной войны.

На крейсере «Аврора» Адмиралтейский оркестр исполняет мелодии военных лет.

Несмотря на солнечный день, площади и набережные Петербурга практически пусты. Большая часть немногих прохожих носят маски. На улицах дежурят усиленные наряды полиции.

В полдень в честь 75-й годовщины Победы будет дан памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Весь день в онлайн-трансляции будут звучать праздничные концерты. Известные российские актёры, музыканты, спортсмены, общественные деятели отметят День Победы на прямой связи с петербуржцами, гостями города и всей страной из Открытой студии акции «Лента памяти».

Вам будет интересно Теплая и облачная с прояснениями погода, ожидается в Ленобласти в субботу Местами в регионе ожидается небольшой дождь. Согласно сообщениям синоптиков 9 мая на территории Ленобласти и Северной столицы ожидается тёплая и облачная... 09.05.2020 53

Вечером в 22 часа с территории Петропавловской крепости прозвучат залпы традиционного праздничного салюта.