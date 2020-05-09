Стало известно, где 9 мая зафиксировано 79 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти зафиксировано 79 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего в Ленобласти заболевших – 1433 человек. Выздоровели – 393 человек.

Динамика по населённым пунктам и районам: