Стало известно, где 9 мая зафиксировано 79 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

Автор: Александр Селиванов
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По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти зафиксировано 79 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Источник: vk.com/minuscovid_lo

Всего в Ленобласти заболевших – 1433 человек. Выздоровели – 393 человек.

Динамика по населённым пунктам и районам:

  • Всеволожск
  • Кудрово Всеволожский район
  • Новое Девяткино Всеволожский район
  • пгт им. Морозова Всеволожский район
  • Рахья Всеволожский район
  • Куйвози Всеволожский район
  • Выборг
  • Первомайское Выборгский район
  • Каменка Выборгский район
  • Гатчина
  • Рождествено Гатчинский район
  • Малое Верево
  • Сиверский Гатчинский район
  • Вырица Гатчинский район
  • Большие КолпаныГатчинский район
  • Покровка Гатчинский район
  • Новый Свет Гатчинский район
  • Новосиверская Гатчинский район
  • Старицы Гатчинский район
  • Пустошка Гатчинский район
  • Вайялово Гатчинский район
  • Кириши
  • Будогощь Киришский район
  • Кусино Киришский район
  • Кировск
  • Шлиссельбург Кировский район
  • Отрадное Кировский район
  • Приладожский Кировский район
  • Мга Кировский район
  • Лодейное Поле
  • Большая Ижора Ломоносовский район
  • Дятлицы Ломоносовский район
  • Пеники Ломоносовский район
  • Лебяжье Ломоносовский район
  • Разбегаево Ломоносовский район
  • Луга
  • Подпорожье
  • Винницы Подпорожский район
  • Ягодное Приозерский район
  • Тихвин
  • Ульянино Тихвинский район
  • Тосно
  • Ульяновка Тосненский район
  • Новолисино Тосненский район.