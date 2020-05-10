Ветераны благодарят Александра Дрозденко за поздравления с Днем Победы

В Ленинградской области День Победы прошел без массовых мероприятий, но несмотря на это ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны не оставили без внимания.

Так, в честь 75-летия Победы им вручили именные открытки с поздравлениями от Александра Дрозденко. Родственники ветеранов публикуют в соцсетях благодарности и добрые слова в адрес губернатора.

«Спасибо Александру Дрозденко, нашему губернатору, что не забыл нас! Спасибо огромное ему, здоровья! И открытками, и деньгами нам помог», – сказала Анна Дмитриевна.

Отметим, что в Ленинградской области о ветеранах ВОВ, тружениках тыла и детях войны помнят и гордятся. А в непростое эпидемиологическое время в регионе находят возможность оказать всевозможную помощь.