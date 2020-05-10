В Тихвине подросток сбежал из инфекционного отделения

Сегодня ночью, 10 мая, в полицию поступило сообщение о сбежавшем пациенте из инфекционного отделения районной больницы в Тихвине.

Медицинское учреждение принимает больных с коронавирусом. Сбежавшим оказался 16-летний подросток, с ним связались по телефону. Он отказался сообщать свое местоположение, но обещал вернуться, сообщает 47news.

Полиция ищет худого молодого человека среднего роста, одетого в желтую толстовку и черные брюки. Известно, что беглец живет в поселке Сиверский Гатчинского района.

Ранее ivbg.ru писал, что пациент с положительным результатом на коронавирус сбежал из НИИ Вредена. Пациент мог сбежать либо во время доставки еды и лекарств, либо через запасной выход, когда вывозили отходы.