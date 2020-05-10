В Петербурге ввели обязательный масочный режим

В Санкт-Петербурге с 12 мая вводится масочный режим. Кроме защитных масок горожане обязаны будут носить перчатки в общественных местах.

Требование распространяется на общественные места, в том числе объекты розничной торговли, общественный транспорт, включая такси, а также на улицы. Пресс-служба правительства города отмечает, что в вестибюлях станций Петербургского метрополитена будет обеспечена продажа защитных масок и перчаток.

За нарушение предусмотрен штраф в размере 4 тысяч рублей.

На территории субъекта продлили коронавирусные ограничения до 31 мая. Это распространяется на все ранее введенные запреты и ограничения, соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.