Сотни тысяч человек приняли участие в праздновании Дня Победы в Ленобласти

Вчера, 9 мая, в честь Дня Победы жители Ленинградской области вывесили более 50 тысяч флагов России и копий Знамени Победы. Так они поддержали флешмоб #ФлагПобеды #ФлагиРоссии.

В течение дня ленинградцы возлагали цветы и венки к воинским захоронениям. Мероприятия прошли с соблюдением правил безопасности в условиях пандемии, в связи с этим количество участников сокращено до минимума. Многие жители видели трансляции церемоний на местных телеканалах и в соцсетях.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что «вчера мы все доказали: нас не победить и не сломить».

«И все послевоенные поколения — от тех, кто родился в мае 1945-го до тех, кто сейчас только-только вступает в сознательный возраст — достойны великого подвига поколения Победителей. Хочу поблагодарить всех ленинградцев за солидарность, за то тепло и внимание, которым они окружили людей старшего поколения. И, конечно, хочу сказать слова большой благодарности нашим ветеранам, участвовавшим вчера в праздновании Дня Победы», — поделился губернатор.

Он добавил, что ветераны при орденах и медалях со своих балконов и лавочек у подъездов показывали всем пример: вот она фронтовая, блокадная, партизанская закалка, когда и в 95 — не только сам держишься молодцом, но и вдохновляешь всех, кто рядом

«У нас были сложившиеся годами традиции: поздравлять ветеранов, идти в марше «Бессмертного полка», потом — смотреть салют. Ни одну из этих традиций мы вчера не нарушили — просто формы были другие, с учетом времени. И к этим замечательным, народным традициям вчера добавились новые, тоже замечательные. Уверен, что и когда эпидемия закончится, мы эти традиции сохраним», — заключил глава Ленобласти.

Всего в праздничных мероприятиях приняли участие сотни тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, 9 мая в Ленинградской области прошло виртуальное шествие Всероссийского «Бессмертного полка» в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Фотогалерею формировали непосредственно сами ленинградцы, которые подавали заявки с начала мая.

В Гатчине в честь 75-летия Победы торжественно открыли новый элемент художественного панно «Бессмертный полк», основную часть которого установили два года назад. Добавленный элемент составлен из 1200 фотографий фронтовиков, которые складываются в общую картину.