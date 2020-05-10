Сотни тысяч человек приняли участие в праздновании Дня Победы в Ленобласти

Вчера, 9 мая, в честь Дня Победы жители Ленинградской области вывесили более 50 тысяч флагов России и копий Знамени Победы. Так они поддержали флешмоб #ФлагПобеды #ФлагиРоссии.
В течение дня ленинградцы возлагали цветы и венки к воинским захоронениям. Мероприятия прошли с соблюдением правил безопасности в условиях пандемии, в связи с этим количество участников сокращено до минимума. Многие жители видели трансляции церемоний на местных телеканалах и в соцсетях.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что «вчера мы все доказали: нас не победить и не сломить».
Он добавил, что ветераны при орденах и медалях со своих балконов и лавочек у подъездов показывали всем пример: вот она фронтовая, блокадная, партизанская закалка, когда и в 95 — не только сам держишься молодцом, но и вдохновляешь всех, кто рядом
Всего в праздничных мероприятиях приняли участие сотни тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
Напомним, 9 мая в Ленинградской области прошло виртуальное шествие Всероссийского «Бессмертного полка» в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Фотогалерею формировали непосредственно сами ленинградцы, которые подавали заявки с начала мая.
В Гатчине в честь 75-летия Победы торжественно открыли новый элемент художественного панно «Бессмертный полк», основную часть которого установили два года назад. Добавленный элемент составлен из 1200 фотографий фронтовиков, которые складываются в общую картину.