В Выборге дотла сгорел дом главного хирурга, воспитывающего троих детей

Накануне у главного хирурга Выборгской больницы Алексея Смирнова дотла сгорел дом, пока он был на дежурстве.

Подробности происшествия рассказала фельдшер скорой помощи Виктория Шутова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, Смирнов «много лет своими руками практически «выскребает» людей с «того света».

«У него случилась беда. Два дня назад его дом сгорел дотла. Трое его маленьких детей успели выскочить. Но больше ничего сохранить не удалось. В тот момент, когда горел его дом, он был на очередном дежурстве. Мне кажется, сейчас время, что бы мир сказал ему «благодарим» за многолетний труд и честную работу. Поможем доктору?», — пишет Шутова.