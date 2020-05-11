Труп армянина найден в бетономешалке в Сертолово

10 мая в полицию Всеволожского района обратился 31-летний уроженец армянского города Арарат, нашедший труп мужчины по имени Гриша в пустой бетономешалке.

По словам уроженца Армении, он собирался открывать производство тротуарной плитки на территории гаража на Заречной улице, а с Гришей договаривался о настройке линии. Труп он нашел на месте, благодаря ноге, торчавшей из бетономешалки.

Гриша – также уроженец Армении, зарегистрированный в Сертолово. Ему было 27 дет. Обстоятельства смерти устанавливаются.