Владимир Путин: семьи с детьми получат дополнительную финансовую поддержку и довыплаты

Во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке Владимир Путин сообщил, что семьи, потерявшие доходы из-за COVID-19, получат дополнительную поддержку.

Среди вновь вводимых мер:

семьям с детьми – по 3 000 руб. на каждого ребенка, если родители потеряли работу.

семьям с низким доходом – в среднем, по 5,5 тыс. рублей.

в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком – до 6 751 рубля.

Также будут произведены дополнительные выплаты для детей до трех лет – по 5 тысяч рублей – с апреля по июнь включительно семьям, не имеющим право на материнский капитал.