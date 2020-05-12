По данным на 12 мая в России зарегистрировали 232 243 случаев заболевания коронавирусом.

Таким образом, страна вышла на второе место в мире по числу заразившихся COVID-19, обогнав Испанию (более 227 тысяч заболевших) и Великобританию (224 тысяч случаев). На первом месте находятся США с более 1,3 млн человек.

Вам будет интересно В Ленобласти 74 новых случая заражения коронавирусом, в России — 10 899 В Ленобласти на утро 12 мая зафиксировали 74 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время неизвестно в каких районах... 12.05.2020 88

Ранее мы сообщали, что в России за последние сутки подтверждены 10 899 случаев новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, из них 4 704 (43,1%) не имели клинических проявлений болезни.

Под медицинским наблюдением, по данным Роспотребнадзора, остаются свыше 251 тыс. человек.