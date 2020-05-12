Пошаговая инструкция по оформлению разовой выплаты в 10 тысяч на детей от 3 до 16 лет

С 1 июня все семьи с детьми вне зависимости от дохода смогут получить единовременные выплаты в 10 000 рублей за каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно (16 может исполниться до 1 июля 2020 года). В России такая выплата положена 27 млн детей.

Как оформить и получить единовременную выплату в пошаговой инструкции. От вас потребуются лишь наличие доступа в Интернет и учетная запись на портале “Госуслуг”.

Войдите в учетную запись портала “Госуслуги”,

зайдите во вкладку «Услуги»,

с помощью поиска найдите «Пенсионный фонд», появится страничка со списком услуг этой организации,

необходимо пролистать практически до конца списка,

в разделе «неэлектронные» найдите услугу “Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет”,

заполняете заявление — необходимо указать реквизиты банковского счета, на которой вам перевести средства.

Заявлению можно подать до 1 октября. Выплаты начнут перечислять с 1 июня.

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Стоить отметить, что в работе портала «Госуслуги» произошли сбои после обращения Путина и обещания новых выплат на детей. В связи с этим заявление можно заполнить чуть позже, время еще есть.