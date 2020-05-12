На Ладожском озере поймали браконьеров с сетями

В сети браконьеров попали 123 рыбы, среди которых плотва, окунь, лещ, сиг и щука. Общий ущерб составил более 40 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте, в акватории Ладожского озера, которая является районом миграции к месту нереста биоресурсов, задержали двух браконьеров на лодке. Они ловили рыбу с помощью восьми лесковых сетей. Общий ущерб от незаконной рыбалки составил 40 тысяч рублей.

Вам будет интересно В Бокситогорском районе задержали четырех браконьеров Кроме того, в отношении задержанных составлены административные протоколы за несоблюдение режима самоизоляции. Как сообщает пресс-служба охотнадзора Ленобласти, в пятницу, 24 апреля,... 27.04.2020 492

Возбуждено уголовное дело, нарушителям может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.