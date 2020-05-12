Роспотребнадзор запретил работу общепита и ярмарок в «красной» зоне Ленобласти

В поэтапное снятие ограничений по COVID-19 в Ленобласти внесены корректировки. Кафе и временные ярмарки не будут работать в красных зонах региона.

Этапы снятия ограничений в желтой и зеленой зонах будут проходить по намеченному ранее сценарию. Однако, в связи с давлением федерального Роспотребнадзора на правительство Ленобласти по красной зоне, во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Тосненском и Кировском районам с 12 мая не возобновится работа предприятий общественного питания, временных ярмарок и рынков.

Дальнейшее снятие ограничений по COVID-19 в Ленобласти полностью зависит от ответственного соблюдения жителями региона социальной дистанции, масочного и перчаточного режимов. Если жители региона будут пренебрегать правилами, снятие ограничений будет невозможно еще продолжительное время.