Дрозденко рассказал, что будет работать в Ленобласти после снятия ограничений 12 мая

Во время интервью «ЛенТВ24» Александр Дрозденко рассказал, что, где и как будет работать в Ленобласти после снятия ограничений 12 мая.

«Мы сегодня идем на беспрецедентно смелый шаг. Мы фактически даем возможность бизнесу начать работать», – заявил Александр Дрозденко

Таким образом власть демонстрирует доверие к бизнесу и ожидает, что предприниматели его оправдают. Ленобласть будет разделена на три зоны:

С жестким режимом самоизоляции. Со средним режимом самоизоляции. С «зеленым» режимом.

Кроме продовольствия и товаров первой необходимости будет разрешена почти вся торговля. При этом сотрудникам обязательно носить маски и перчатки, а в магазинах одежды, действующих на территориях режима самоизоляции, будут закрыты примерочные кабины.

Во второй и третьей зоне откроются временные рынки и ярмарки с соблюдением перчаточного и масочного режимов. Торговые центры будут работать во всех зонах. В первой и во второй – с обязательным соблюдением перчаточного и масочного режимов, в третьей – с рекомендованным соблюдением. Все участники торговой сферы должны обеспечить наличие СИЗ для клиентов, а в каждом ТЦ должны быть объявление с телефоном горячей линии, куда можно позвонить, если в этом месте не соблюдаются правила.

Будут открыты фитнес-центры во второй и третьей зонах. Во второй зоне можно будет проводить индивидуальные занятия, после каждого из них должна проводиться обработка помещения, тренер должен находиться в маске и перчатках. В третьей зоне разрешаются групповые занятия до пяти человек.

«Охоту и рыбалку мы открываем. Разрешается работа кружков во второй и третьей зоне. Лепка рисование, танцы», – рассказал Александр Дрозденко

В первой зоне разрешены только индивидуальные занятия, преподаватель должен быть в маске и перчатках. Во второй зоне разрешены занятия до пяти человек.

Спорт на открытом воздухе разрешен во второй и третьей зонах, но без использования раздевалок. Музеям разрешены экскурсии на открытом воздухе. В первой группе разрешены экскурсии в маске и перчатках, во второй – до 10 человек, внутри помещения – до пяти человек. В третьей – экскурсии без ограничений.