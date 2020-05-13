Сергей Бебенин поздравил с Днем Победы ветерана войны из поселка Важины

Спикер ЗакСобрания Ленобласти поздравил с Днём Победы Марию Миронову, которой в июне этого года исполнится 99 лет

Ветеран Великой Отечественной войны из поселка Важины Подпорожского района во время войны была зенитчицей. С ноября 1942 года по август 1945 Мария Андреевна служила в Заполярье, обороняя Мурманск, Октябрьскую железную дорогу и другие стратегически важные объекты.

Вам будет интересно Ветераны благодарят Александра Дрозденко за поздравления с Днем Победы В Ленинградской области День Победы прошел без массовых мероприятий, но несмотря на это ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и... 10.05.2020 188

Как уже ранее писал ivbg.ru, волонтеры Ленобласти присоединились к акции «Цветы для победителей» и порадовали ветеранов красивыми клумбами.