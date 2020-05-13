Депутаты ЗакСобрания Ленобласти продолжают демонстрировать свои музыкальные таланты.

Депутат ЗакСобрания Ленобласти Людмила Тептина присоединилась к флешмобу в честь 75-летия Победы, старт которому дал Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областного парламента Сергей Бебенин, спев песню «Смуглянка».

Вам будет интересно Александр Петров присоединился к флешмобу к 75-летию Победы и спел песню Высоцкого Депутат ЗакСобрания Ленобласти не просто спел песню Высоцкого "Он не вернулся из боя", но и сам себе аккомпанировал на гитаре Александр... 11.05.2020 8

Как уже ранее писал ivbg.ru, в рамках проекта Министерства обороны «Дорога памяти» военными ЗВО принято более 1000 документов об участниках ВОВ, жертвах блокады Ленинграда, тружениках тыла и детях войны.

Министерство обороны России рассекретило и выложило на своём сайте уникальные архивные документы к 75-летию полного снятия фашистской блокады Ленинграда, основная часть опубликованных документов посвящена «Дороге жизни», проходившей через Ладогу и связывавшей город с тыловыми районами страны, сообщает военное ведомство.

«Мостотрест» также показал видеоролик из архивных материалов о мостах Петербурга в период с 1941 по 1945 год. А Санкт-Петербургский Государственный университет выложил в открытом доступе книгу «Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941-1944 гг.», представленную историками СПбГУ. Издание содержит редкие, ранее не издававшиеся документы.