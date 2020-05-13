Расследованием инцидентов с ИВЛ в Москве и Санкт-Петербурге занимается СК – Минпромторг

Следственный комитет России занимается расследованием инцидентов с аппаратами искусственной вентиляции лёгких после пожаров в двух больницах Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в пресс-службе Минпромторга.
«Со своей стороны отмечаем, что расследованием произошедших в Москве и Петербурге инцидентов занимается Следственный комитет», — рассказали в пресс-службе.
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Пожары в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных коронавирусом, произошли 9 и 12 мая соответственно. В первом случае погибла одна пациентка, во втором – пять пациентов. После этого Росздравнадзор решил проверить качество и безопасность аппаратов ИВЛ, применяемых в этих больницах.