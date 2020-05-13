Каждый второй россиянин принял участие в мероприятиях в честь Дня Победы

В связи со сложившейся ситуацией в стране День Победы в этом году прошел в онлайн формате.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, каждый второй россиянин или член его семьи принимал участие хотя бы в одной акции в честь Дня Победы — 51% респондентов. Они стали участниками акций “Окна Победы”, “Свет Победы”, “Флаги России. 9 мая” и других, которые были организованы так, что участие в них можно было принять не выходя из дома.

Также выяснилось, что 62% опрошенных согласились с тем, что мероприятия в честь 9 Мая в этом году привели к проявлению чувства душевного подъема и ощущения единения народа. Кроме того, подавляющее большинство жителей России позитивно оценили акции, прошедшие в честь Дня Победы.

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