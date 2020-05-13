На озере Суходольское пропал мужчина со шрамом на лице

12 мая в полицию Приозерского района обратилась петербурженка, разыскивающая 51-летнего мужчину, пропавшего около полудня на берегу озера Суходольское.

Пропавший отошел от берега на ПВХ-лодке с мотором, но, предположительно, выпал за борт недалеко от ж/д станции «Громово». На поиски кареглазого мужчины среднего роста со шрамом на лице ориентирован поисково-спасательный отряд Приозерска. Из одежды на пропавшем были коричневая вязаная шапка, серо-красная куртка, серые брюки и сапоги.