Неизвестные хакеры пытались сорвать акцию “Бессмертный полк онлайн”

Неизвестные хакеры отправляли на сайт “Бессмертного полка” анкеты со снимками солдат вермахта.

Организаторы акции сообщают, что атаки совершались с IP-адресов, находящихся в Европе, Северной Америке Азии, а также с территории России. Председатель Кингисеппской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Грибков отметил, что такие поступки нельзя оставлять без внимания и Россия обязана требовать наказать виновных.

“…очень больно и обидно видеть, как кто-то пытается очернить и извратить историю Великой Отечественной войны. И наша задача, не смотря на все нападки, сохранять память о воевавших предках, отстаивать правду, не позволить переписывать историю”, — отметил Александр Грибков.