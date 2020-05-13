Фото: на пожаре в деревне Великий двор погибла пенсионерка

Пожар охватил 36 квадратных метров дачного дома, расположенного в деревне Великий двор Бокситогорского района Ленобласти.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 13 мая в 06:28. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 07:28.
При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки 64-летней женщины. Установлено, что погибшая каждый сезон приезжала на дачу с супругом. Предварительная причина пожара – неисправность отопительного электроприбора.
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12.05.2020 107