Фото: на пожаре в деревне Великий двор погибла пенсионерка

Пожар охватил 36 квадратных метров дачного дома, расположенного в деревне Великий двор Бокситогорского района Ленобласти.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 13 мая в 06:28. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 07:28.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки 64-летней женщины. Установлено, что погибшая каждый сезон приезжала на дачу с супругом. Предварительная причина пожара – неисправность отопительного электроприбора.