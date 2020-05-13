СМИ: в «Ленэнерго» проходят обыски – ищут 70 млн, выделенные на «Зенит-Арену»

Как сообщают РИА «Новости», в центральном офисе «Ленэнерго» на площади Конституции в Петербурге проходят обыски. Ищут 70 миллионов рублей, пропавших из бюджета «Зенит-Арены».

Обыски связаны с прокладкой кабельных линий в 2015 и 2016 годах для построенной на Крестовском острове «Зенит-Арены». Поставщиком услуг была московская компания «Эстралин». Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, ей через субподрядчика передали бюджет – 900 млн рублей, из которых 70 млн рублей расходованы «непрозрачно». Другими словами, непонятно, куда и кем.

Обыски проходят по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном).