Ватерполистки из Киришей стали 18-кратными чемпионками России

Ватерпольный клуб из Киришей в 18-й раз подряд выиграл чемпионат России.

Ватерпольный клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» официально признан победителем женского чемпионата России по водному поло сезона 2019/20. Такое решение было принято из-за досрочного завершения сезона в связи с эпидемией коронавируса.

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Второе место заняла команда «Динамо-Уралочки» из Златоуста, третье — команда «Спартак-Волгоград».