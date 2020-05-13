А также более одной тысячи незаконных орудий ловли.
Как сообщает пресс-служба Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, с 1 по 11 мая инспекторы провели 387 рейдов, выявили 476 административных правонарушений и 26 нарушений с признаками уголовно наказуемых деяний.
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