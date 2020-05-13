Видео: петербуржцу выстрелили в лицо из пистолета во время ссоры на улице

На улице Омской в Петербурге произошел конфликт, в ходе которого местный житель выстрелил оппоненту из пневматического пистолета в лицо.

Конфликт назревал уже некоторое время. Принадлежащий одному из петербуржцев автомобиль марки Audi из-за громкого глушителя издавал рев, на который очень болезненного реагировал его сосед. В этот раз его терпение исчерпало себя. Мужчины вступили в эмоциональную полемику, переросшую в драку, в ходе которой один выстрелил другому из пневматического пистолета в переносицу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.