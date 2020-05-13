Незаконные подключения в Ломоносовском районе нанесли «Ленэнерго» ущерб в 7,5 млн  

Возбуждено уголовное дело о причинении «Ленэнерго» ущерба в 7,5 млн рублей из-за незаконного подключения в коттеджном поселке Ломоносовского района Ленобласти.
Проверку в коттеджном поселке надзорное ведомство провело после жалобы местных жителей на нарушения в сфере ЖКХ. Аудиторы установили, что с сентября 2014 года до июня 2019 года сотрудники администрации коттеджного поселка «Прилесье» подключались к электросетям, не заключая соответствующих договоров.
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13.05.2020 112