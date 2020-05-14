Более 1 млн руб, собранных по инициативе ветерана из Санкт-Петербурга, направлено семьям врачей

Ветеран Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга Зинаида Корнева сообщила, что россияне по ее инициативе за две недели собрали 3 миллиона рублей в помощь врачам, пострадавшим в борьбе с коронавирусом, и часть средств уже направлена семьям погибших медиков.

«Дорогие мои, мы за две недели собрали целых 3 миллиона. Мы вместе это сделали с вами, спасибо вам. Больше миллиона рублей мы уже отправили, и их получили семьи погибших врачей, 37 семей. Остальные деньги будут распределены в ближайшие дни, и мы вам об этом обязательно расскажем», — сказала 97-летний ветеран в видеообращении на своём YouTube-канале.

«Наши волонтёры ищут родственников с утра до вечера, и это оказалось очень сложно, потому что нигде нет никакой информации», — добавила она.

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Ранее Корнева рассказывала, что объявила о сборе средств в поддержку заразившихся коронавирусом медиков, а также семей тех врачей, кто погиб от этой инфекции, вдохновившись примером британского ветерана Тома Мура. Если Мур, объявив о сборе средств для помощи национальной системе здравоохранения NHS, 100 раз обошёл свой двор до своего 100-летнего юбилея, то Корнева публикует на своём YouTube-канале рассказы о Великой Отечественной войне. Сейчас у ветерана около 13 тысяч подписчиков. Корнева, которой в сентябре исполнится 98 лет, ушла на фронт в 19 лет, служила в войсках ПВО зенитчицей-наводчицей и дошла до Берлина.