В Ленобласти призывники будут отправлены на карантин в специальные казармы

Автор: Александр Селиванов
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Вновь прибывшие в места дислокации призывники будут находиться в казармах две недели.

Специалисты медицинской службы провели подготовку казарменных помещений для карантинных мер по противодействию коронавирусной инфекции.

В пресс-службе ЗВО сообщили, что все прибывшие призывники будут направлены в специальные казармы на двухнедельный карантин.

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28.04.2020 346

Отмечается, что все казармы оборудованы дозаторами с дезинфицирующей жидкостью, бактерицидными лампами и рециркуляторами воздуха.