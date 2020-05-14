В Ленобласти призывники будут отправлены на карантин в специальные казармы

Вновь прибывшие в места дислокации призывники будут находиться в казармах две недели.
Специалисты медицинской службы провели подготовку казарменных помещений для карантинных мер по противодействию коронавирусной инфекции.
В пресс-службе ЗВО сообщили, что все прибывшие призывники будут направлены в специальные казармы на двухнедельный карантин.
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28.04.2020 346
Отмечается, что все казармы оборудованы дозаторами с дезинфицирующей жидкостью, бактерицидными лампами и рециркуляторами воздуха.