Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 14 мая

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 4,4 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 298 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 1,6 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Испании COVID-19 диагностирован более 271095 тысяч человек. Непростая ситуация складывается в Италии, где насчитывают 222104 заражённых. США лидируют по распространению вируса: 1 430 348 заболевших.

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В России, по состоянию на утро 14 мая, число заразившихся коронавирусом составляло 242271 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.