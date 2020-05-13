Снятие ограничений по COVID-19 в Ленобласти – практика, на которую равняется страна

Ленобласть среди первых в России начала ослаблять ограничения по COVID-19. Как отмечает online47.ru, на опыт региона, положительный или негативный, будет равняться вся страна.

Если опыт будет положительным, другие регионы будут перенимать эту практику. Если будет зафиксирован резкий скачек заболеваемости, некоторые регионы утвердятся в безопасности пассивных стратегий. В последнем случае режим ограничений в России будет снят нескоро.

С политической точки зрения, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и его команда, принимая решение о смягчении ограничительных мер по COVID-19, рискуют репутацией и карьерой. С практической точки зрения, постановление правительства Ленобласти по поэтапному снятию ограничительных мер от 11 мая 2020 года – это не безоглядная отвага, а просчитанное окно возможностей.

Система послаблений выстроена через три зоны, в зависимости от показателей по заболеваемости. Роспотребнадзор внес корректировки только в красную зону, запретив работу предприятий общественного питания, временных ярмарок и рынков. Смелая инициатива Ленобласти уже пристально изучается ответственными лицами на федеральном уровне.

Дальнейшее снятие ограничений по COVID-19 полностью зависит от ответственного соблюдения жителями региона социальной дистанции, масочного и перчаточного режимов. Любое нарушение этих мер – отсутствие масок, неуместные в разгар пандемии «шашлыки», массовые прогулки и прочее – и все закроется надолго.

Если жители региона будут пренебрегать правилами, снятие ограничений будет невозможно еще продолжительное, неподдающееся прогнозированию время.