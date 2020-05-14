В Ленобласти завершается отопительный сезон, но начинается подготовка к следующему

Решение о завершении текущего отопительного сезона администрации муниципалитетов принимают самостоятельно с учетом погодных условий.

Главный показатель — среднесуточная температура не должна быть ниже +8 градусов по Цельсию в течение пяти дней. При этом, если показатели ее не стабильны, то рекомендуется проводить периодическое протапливание. Отметим, что в некоторых районах Ленобласти: Выборгском , Кировском, Бокситорогском и Приозерском отопление уже успели отключить, но затем включили заново.

«В осенне-зимний период 2019-2020 годов в регионе произошло на 5% меньше аварий, чем в предыдущем отопительном сезоне», — подводит предварительные итоги председатель комитета по ТЭК Ленобласти Юрий Андреев.

Между тем, в регионе уже началась подготовка к следующему отопительному сезону, на подготовку объектов энергоснабжения администрациям муниципальных образований предусмотрены субсидии из областного бюджета в размере 1,5 млрд рублей.